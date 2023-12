Polizei stellt mehrere Fahrer mit zu viel Alkohol im Blut

Sie fuhren über rot, in Schlangenlinien und viel zu schnell. Nun müssen sie mit einer Anzeige rechnen.

Deshalb darf man alkoholisiert nicht am Straßenverkehr teilnehmen: Am frühen Sonntagmorgen, 17. Dezember, gegen 3.55 Uhr missachtete eine Autofahrerin das Rotlicht an der Auffahrt der B2 zur Bahnhofstraße, teilt die Polizei Gersthofen mit. Anschließend fuhr sie mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern pro Stunde stadteinwärts. Im Bereich der Händelstraße konnte sie dann einer Kontrolle unterzogen werden. Die 19-Jährige roch deutlich nach Alkohol. Der Test ergab einen Wert von rund 1,4 Promille.

Die 19-Jährige war nicht der einzige Fall von zu viel Alkohol im Blut am Steuer, mit dem sich die Polizei am vergangenen Wochenende befassen musste. Einem Zeugen fiel am Freitag, 15. Dezember, gegen 22.15 Uhr auf der B2 bei Ellgau ein Wagenlenker auf, der in Schlangenlinien unterwegs war. Dieser konnte im Ortsbereich Ellgau einer Kontrolle unterzogen werden. Der Test bei dem 38-jährigen Fahrer ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille.

Eine Ape fiel auf, weil die Lichter nicht funktionierten

Ebenfalls am Sonntag kontrollierte eine Streife der Polizei gegen 2.35 Uhr auf der Kreisstraße A29 im Ortsbereich Meitingen einen Ape-Fahrer, da die Rückleuchten defekt waren. Da der junge Fahrer nach Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab bei dem 16-Jährigen einen Wert von rund 1,3 Promille.

Die drei Fahrzeugführer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen. Sie erhielten Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr. (jah)