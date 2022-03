Die Polizei stoppt drei betrunkene Autofahrer in Gersthofen

Binnen kürzester Zeit kontrolliert die Polizei in Gersthofen drei Autos, deren Fahrer deutlich alkoholisiert sind. Auch die Insassen können nicht übernehmen.

Drei betrunkene Autofahrer hat die Polizei in Gersthofen binnen kürzester Zeit am frühen Sonntagmorgen aus dem Verkehr ziehen können. Eine Weiterfahrt war in allen Fällen nicht mehr möglich, da auch von den Insassen keiner mehr in der Lage waren, ein Fahrzeug verkehrssicher zu führen.

Kontrolliert wurden die Autofahrer im Bereich der Bahnhofstraße. Dabei konnten die Beamten jedes Mal deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug feststellen. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab dann Werte zwischen 1,0 Promille und 2,26 Promille. Die Fahrer erwartet nun je nach Alkoholwert eine Ordnungswidrigkeiten- oder eine Strafanzeige. (thia)