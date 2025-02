Polizei sucht beschädigtes Fahrzeug aus Zusmarshausen

Eine 77-Jährige touchierte am Freitag einen in Zusmarshausen geparkten Wagen. Wie die Polizei mitteilt, bog sie von der Pestalozzistraße nach links in die Mendelssohnstraße ein. Dort kam es gegen 18 Uhr zum Unfall. Da sie an der Ecke nicht stehen bleiben konnte, suchte sie wenige Meter weiter einen Parkplatz, berichtet die Polizei. Als sie zum Unfallort zurückkehrte, war das angefahrene Auto verschwunden. Die Polizei Gersthofen bittet darum, dass sich der Geschädigte unter der Telefonnummer 0821/323-1810 meldet. (kinp)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis