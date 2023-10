Polizei sucht Mofa-Dieb aus Gersthofen

In den vergangenen Tag tauchten mehrere Mofas auf, die alle auf die gleiche Weise beschädigt wurden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Dieb sie kurzschließen wollte.

Mehrere Mofas, die alle auf die gleiche Weise beschädigt wurden, entdeckte die Polizei in den vergangenen Tagen in Gersthofen. Wie die Beamten berichten, rief eine 38-Jährige am Sonntagmittag den Notruf, weil auch ihr Mofa gestohlen wurde. Etwa zur gleichen Zeit entdeckte eine Streife der Polizei den Roller in einem Gebüsch an der Ludwig-Hermann-Straße. Das Zündschloss des Mofas wurde entfernte. Vermutlich versuchte der Dieb, das Fahrzeug kurzzuschließen.

Ein ähnliches Bild ergab sich bei einem Mofa im Bereich des Potsdamer Weges. Auch hier wurde ein Mofa im Gebüsch entsorgt, nachdem der Dieb offenbar nicht weitergekommen war. Der Sachschaden allein in diesem Fall: rund 1000 Euro.

Ein drittes Mofa, welches schon länger defekt an der Leipziger Straße stand, hob der Unbekannte vermutlich in ein stehendes Dixi-Klo. Dieses wurde dadurch beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen gesehen haben, die mit Mofas hantierten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)