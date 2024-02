Polizei sucht nach Roller-Dieb in Gersthofen

Als am Donnerstag ein schwarzer Roller in Gersthofen auftaucht, stellt sich schnell heraus: Das Fahrzeug wurde gestohlen. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen.

In der Winterstraße in Gersthofen stand am Donnerstag ein schwarzer Roller im Weg. Deshalb rief eine Anwohnerin die Polizei. Die stellte schnell fest: Der Roller wurde geklaut. Auf Nachfrage der Polizei beim Besitzer wurde klar, dass der Roller vermutlich am Donnerstag zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr im Bereich der Kapellenstraße gestohlen wurde. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen. Diese werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)