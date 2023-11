Polizei sucht Unbekannten nach Unfallflucht

In der Schubertstraße in Gersthofen war ein Auto abgestellt. Ein Unbekannter beschädigte die Fahrerseite des Wagens. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannter fährt gegen Auto und flüchtet: Der blaue Toyota des Geschädigten stand zwischen Samstagabend und Montagfrüh in der Schubertstraße in Gersthofen. In diesem Zeitraum fuhr ein Unbekannter gegen die Fahrerseite. Der Unfallverursacher, der von der Unfallstelle flüchtete, hinterließ Dellen und Kratzer. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei Gersthofen unter der Teefonnummer 0821/323-1810. (lig)