Polizei sucht Unfallflüchtigen in Gersthofen

Nach einem Unfall in der Gersthofer Hans-Sachs-Straße sucht die Polizei nach dem Verursacher. Ein geparktes Auto wurde beschädigt.

Das Auto eines 52-Jährigen ist vermutlich von einem oder einer Unbekannten angefahren worden. Laut Polizei stand der Wagen in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Hans-Sachs-Straße in Gersthofen. In diesem Zeitraum streifte ein anderes Auto die hintere rechte Tür des Wagens. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Nun sucht die Polizei Gersthofen nach Zeugen. Telefon: 0821/323-1810. (kinp)