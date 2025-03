Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Gersthofen

Der BMW einer Autofahrerin in Gersthofen ist von einem Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, parkte die Frau ihr Auto am Dienstag gegen 5.45 Uhr in der Siemensstraße. Als sie gegen 14.30 Uhr wieder wegfahren wollte, stellte sie fest, dass ihr Wagen hinten rechts beschädigt wurde. Laut Polizei flüchtete der Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der liegt laut Polizei bei mindestens 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 zu melden. (kinp)

