Polizei wiegt am Freitag in Gersthofen Wohnwagen und Urlauber-Autos

Sind Wohnmobil oder Auto bis obenhin vollgestopft mit Koffern, Getränken oder Strandtüchern, kann der Urlaubsspaß schon vorbei sein, bevor der Strand in Sichtweite ist. Die Polizei spricht dann von einer Überladung, die gefährlich werden kann - und im Zweifel eine saftige Strafe mit sich bringt. Damit es erst gar nicht so weit kommt, wiegt die Polizei am Freitag Wohnwagen, Wohnmobile und andere Fahrzeuge.

Richtlinien und Tipps zum Beladen von Autos Gesamtgewicht In der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) finden sich Daten zu Leergewicht und zulässigem Maximalgewicht eines Fahrzeugs. Allerdings sind die Angaben zum Leergewicht nicht immer verlässlich. In der Regel wird dabei ein Auto mit Basisausstattung beschrieben. Zusätzliche Ausstattung wiegt allerdings auch etwas. Auch das Gewicht eines vollen Benzintanks ist bei der Angabe nicht berücksichtigt. Sicherung Gepäck im Auto muss so gesichert werden, dass selbst bei einer Vollbremsung keine Gefahr durch herumfliegende Gegenstände besteht. Sollte die Ladung nicht ausreichend gesichert sein, droht ein Verwarnungsgeld von 35 Euro. Bei Gefährdung beträgt die Summe 60 Euro, dazu kommt ein Punkt im Fahreignungsregister. Überladen Die Überladung eines Wohnmobils kommt Fahrzeugführer teuer zu stehen. Ab 25 Prozent Überladung werden laut ADAC in Deutschland bei einem Wohnmobil bis zu 3,5 Tonnen 140 Euro Bußgeld fällig, ab 30 Prozent sogar 235 Euro und jeweils ein Punkt in Flensburg. Geldbußen im Ausland übersteigen diese Summen jedoch bei Weitem. Laut ADAC muss man für ein überladenes Wohnmobil etwa in Österreich mit Strafen bis zu 5000 Euro rechnen. Reifendruck Bei schwerer Beladung sollte der Reifendruck kontrolliert und passend zum Gewicht des Wagens eingestellt werden. Richtwerte dazu finden sich im Handbuch des Fahrzeugs, auf einem Etikett im Tankdeckel oder auf einem Aufkleber im Rahmen der Fahrertür. Gewichtsverteilung Grundsätzlich gilt: schwere Objekte nach unten, leichte nach oben. Außerdem sollten Lasten nicht ungleichmäßig verteilt sein, etwa ausschließlich auf einer Seite des Fahrzeugs. Dies könnte das Fahrverhalten beeinflussen. Gerade bei Wohnmobilen oder Wohnwagen kann eine schlechte Ladungsverteilung zu Unfällen führen. (cgal)

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg ist dazu am Freitag, 26. Juli, von 9 Uhr bis 12 Uhr in Gersthofen in der Karl-Benz-Straße 3. Dabei gibt es die Möglichkeit, auf dem Gelände der Autobahnstation Gersthofen Fahrzeuge und Gespanne durch Polizeibeamte wiegen zu lassen. Danach gibt es eine Rückmeldung und Urlauber wissen, ob sie zu viel Gepäck eingeplant haben. (kinp)