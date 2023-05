Gersthofen

Polizei wiegt Wohnwagen in Gersthofen: Das hat es mit der Aktion auf sich

Das große Wiegen: In Gersthofen wog die Polizei am Ende an die 20 Wohnwagen-Gespanne und Wohnmobile vor der Fahrt in den Urlaub.

Plus Die Polizei wiegt in Gersthofen Wohnwagen und -mobile. Denn in diesen Tagen schleppt so mancher auf dem Weg in den Urlaub ein dickes Problem mit sich herum.

Vor dem Urlaub auf die Waage: Für Camper, die mit Wohnwagen und -mobilen in den Urlaub aufbrechen, ist das ratsam. Denn ein überladendes Gespann ist nicht nur gefährlich, sondern auch teuer. Wie viele das betrifft, zeigt diese Zahl: Allein im Landkreis Augsburg sind mehr als 3700 Wohnmobile zugelassen, in der Stadt Augsburg sind es gut 2500. Die Zahl der Wohnwagen dürfte in etwa doppelt so hoch sein.

Die Camping-Branche boomt, immer mehr legen sich nach Herstellerangaben Wohnwagen oder gar -mobil zu. Einer der Vorzüge dieser Art des Reisens: In den Gefährten lässt sich allerhand mitnehmen und die Fahrräder passen auch noch hinten dran. Doch Vorsicht, sagt Hansjörg Schuster von der Verkehrspolizei in Augsburg: "Man hat nur scheinbar viel Platz. Die Gewichtsgrenzen sind schneller erreicht, als man denkt. Das unterschätzt man leicht."

