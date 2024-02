Gersthofen

10:13 Uhr

Polizei zieht Autofahrerin mit 3,1 Promille aus dem Verkehr

Eine Betrunkene baute am Mittwoch einen Unfall in Gersthofen, berichtet die Polizei.

Eine 42-Jährige baut am Mittwochnachmittag einen Unfall in Gersthofen. Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei schnell fest, was die Ursache dafür seien könnte.

Viel zu viel Alkohol hatte eine Autofahrerin getrunken, die am Mittwoch einen Unfall in Gersthofen baute. Laut Polizei fuhr sie gegen 14.30 Uhr auf der Thyssenstraße. An einer roten Ampel vor der Donauwörther Straße übersah sie einen stehenden Lastwagen. Um nicht aufzufahren, wich die Autofahrerin aus und streifte mit ihrem Auto den Laster. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Frau rund 3,1 Promille Alkohol im Blut hatte. Deshalb musste sie noch vor Ort ihren Führerschein abgeben. (kinp)

Themen folgen