Polizei zieht betrunkene Autofahrer in Gersthofen aus dem Verkehr

Zwei Autofahrer hatten am Wochenende zu viel Alkohol getrunken, um noch Auto fahren zu dürfen. Die Polizei zog sie aus dem Verkehr.

Zu viel Alkohol getrunken hatten zwei Autofahrer, welche die Polizei am Wochenende in Gersthofen kontrollierte. Am frühen Sonntagmorgen stoppten die Beamten eine Frau in der Gersthofer Bahnhofstraße. Bei der Autofahrerin wurde Alkoholgeruch festgestellt, teilen die Beamten mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Die Fahrt wurde unterbunden, der Führersein sichergestellt.

Den zweiten Alkoholsünder stoppte die Polizei am frühen Samstagabend in Hirblingen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille, teilt die Polizei mit. Der Fahrer muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. (kinp)