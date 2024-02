Polizei zieht betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr

Der Polizei fällt eine Autofahrerin auf, die bei Gersthofen in Schlangenlinien fährt. Der Grund dafür wird bei einer Kontrolle schnell klar.

Viel zu viel Alkohol getrunken hatte eine Autofahrerin, die in der Nacht auf Samstag bei Gersthofen unterwegs war. Wie die Polizei berichtet, fiel die Frau gegen 3.40 Uhr auf, als sie zwischen Gersthofen und Hirblingen in Schlangenlinien fuhr. Bei einer Kontrolle stellte sich schnell heraus, was der Grund dafür war. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei den Wert von 1,6 Promille. Deshalb musste die Frau noch vor Ort ihren Führerschein abgeben. (kinp)