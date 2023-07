Gersthofen

12:35 Uhr

Polizeieinsatz in Gersthofen sorgt für Aufsehen

Am Mittwochvormittag rückten Polizei und Rettungskräfte zu einem Einsatz in ein Wohngebiet in Gersthofen aus.

Mehrere Einsatzwagen der Polizei fahren am Mittwochvormittag vor einem Haus in Gersthofen vor. Der Einsatz kann schnell beendet werden. Eine Person war offenbar in Not.

Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr in der Gersthofer Quellenstraße. Im Einsatz waren rund ein Dutzend Polizisten und mehrere Rettungskräfte. Die Straße war kurzzeitig abgesperrt. Wie der Einsatzleiter unserer Redaktion vor Ort erklärte, war der Grund für den aufsehenerregenden Einsatz eine hilflose Person. Vor Ort stellte sich dann aber schnell heraus, dass die Person unverletzt ist. Nach etwa einer Stunde rückten die Einsatzkräfte wieder ab. (kinp)

