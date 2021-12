Pro Gersthofen spendet an „Hilfe in Not“

Unter dem Motto „Jeder Euro hilft“ wandte sich Pro Gersthofen mit einem Spendenaufruf Ende November an seine Mitglieder. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

Wie bereits im letzten Jahr hat die Gersthofer Stadtratsgruppierung auch in diesem Jahr um Unterstützung gebeten. Durch die coronabedingte Absage des „Basars der Vereine“, an dem auch Pro Gersthofen jedes Jahr mit einem Verkaufsstand teilnimmt, ist eine wichtige Einnahmequelle für die städtische Stiftung „Hilfe in Not Gersthofen“ weggebrochen.

Unbürokratische Hilfe in Gersthofen

Die Stiftung leistet unbürokratische Hilfe für bedürftige Gersthofer Bürger und Bürgerinnen. Der Vorsitzende Alexander Döll freut sich über die Höhe der eingegangenen Spenden. „Für eine so kleine politische Gruppierung, wie wir es sind, ist ein beachtlicher Betrag von 700 Euro zustande gekommen.“

Die stellvertretende Stiftungsratsvorsitzende Julia Romankiewicz-Döll nahm im Auftrag von Bürgermeister Michael Wörle den symbolischen Scheck entgegen. „Gerade in so schwierigen Zeiten wie heute ist es wichtig, dass wir noch mehr zusammenhalten und Menschen unterstützen, die in Not geraten sind.“ (AZ)

