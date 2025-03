Protest der Siedler gegen neues Baugebiet in Gersthofen

Im Norden des Stadtgebiets entlang der B2 in Richtung Stettenhofen plant die Stadt Gersthofen ein neues Baugebiet unter der Überschrift „Zukunft Nord“. Doch bei den Bewohnern in der angrenzenden Adalbert-Stifter-Siedlung sind deswegen die Sorgen groß. Im Stadtrat hat ein Vertreter des seit den fünfziger Jahren bestehenden Wohngebiets eine Unterschriftenliste übergeben, mit der die „Siedler“ ihren Protest und ihre Ängste ausdrücken wollen.

Auf einem großen Feld zwischen der B2-Anschlussstelle Stettenhofen und den bestehenden Wohnhäusern ist die Erweiterung der Siedlung in Gersthofen vorgesehen. Die Stadt hat dafür vor längerer Zeit Flächen von der Firma Clariant erworben. Im Moment sind noch drei Varianten der Bebauung für die „Zukunft Nord“ im Topf. Die Planungen für das neue Wohngebiet laufen aktuell, im Detail ist noch nichts entschieden. Es hat zu dem Thema auch schon Informationsveranstaltungen gegeben, mit dem Ziel der Stadt, nichts über den Kopf der Bürger hinweg auf den Weg zu bringen. Diese Versammlungen waren stets sehr gut besucht, natürlich vor allem Anwohner aus der Stifter-Siedlung zeigten sich interessiert. Unter anderem wurde über die Gebäudehöhen und Dichte der Bebauung, die Lage der öffentlichen Plätze und auch die Verkehrsanbindung gesprochen.

Viele Vertriebene haben sich in der Stifter-Siedlung niedergelassen

Im Jahr 1952 war im Gersthofer Norden die Adalbert-Stifter-Siedlung entstanden. Benannt wurde der kleine „Ort“ am Stadtrand nach dem gleichnamigen böhmischen Heimatdichter. Aus Schlesien, dem Sudetenland, Ostpreußen und Ungarn vertriebene Menschen fanden hier ihre neue Heimat und bauten sich mit viel eigener Arbeit ihre Einfamilienhäuser. Die Straßenschilder erinnern daran, woher viele Bewohner kamen. Böhmerwaldstraße, Egerländerstraße, Karlsbader-Straße sind nur ein paar Beispiele dafür. Doch in der Stiftersiedlung rumort es aktuell. „Wir Siedler sind stark verunsichert, einige sogar entsetzt“, sagte Rudi Michel, der im Stadtrat die Unterschriftenliste übergab. Die Sammlung sei ein „echter Selbstläufer“ gewesen, schilderte er. In der Stifter-Siedlung würden rund 900 Menschen leben, und es seien bisher 614 Unterschriften zusammen gekommen. Michel: „Das war eine überwältigende Resonanz und sollte zu denken geben.“ Es zeige sich, dass viele dem Bauvorhaben skeptisch gegenüber stehen würden. Er bat die Stadträtinnen und Stadträte, bei den Entscheidungen an die alt eingesessenen Gersthofer zu denken und nicht nur an neue Bürger.

Auf dem heutigen Feld zwischen B2-Anschlussstelle Stettenhofen (links) und den bestehenden Wohnhäusern ist eine an die Stifter-Siedlung anschließende Bebauung geplant. Foto: Marcus Merk

Mit ihrer Unterschrift haben die Bewohner der Stifter-Siedlung ein Papier mit mehreren Forderungen unterstützt. Die Siedler befürchten durch den Bau der Mehrfamilienhäuser eine „mehr als siebenfache Einwohnerdichte“ im Vergleich zur bestehenden Besiedlung. Es wird eine Begrenzung der Einwohnerzahl auf 1000 Personen gefordert und maximal vier Stockwerke sollen zugelassen werden. Eine weitere Sorge gilt dem Verkehr: „Keinen Durchgangsverkehr durch die Böhmerwald- und Egerländerstraße“, heißt es weiter. Die Protestierenden fürchten auch einen Verkauf an einen Investor und fordern hingegen ein Einheimischen-Modell. Die Unterstützer des Papiers sprechen sich für eine „kleingliedrige Bebauung in Anlehnung an den Charakter der Stifter-Siedlung“ aus. Sie bitten außerdem darum, ihre Meinungen „ernst zu nehmen“ und bei den weiteren Planungen zu berücksichtigen.

Bürgermeister Michael Wörle bedankte sich für das „Engagement und die Rückmeldung“ der Siedler. Er wies darauf hin, dass die Bürger bei dem Prozess „intensiv beteiligt“ würden. Nach seiner Einschätzung würden die Forderungen in dem Papier zu 95 Prozent dem Planungsstand der Stadt Gersthofen entsprechen. Wörle: „Ich sehe keinen Widerspruch.“

Ist überhaupt schon klar, wie viele neue Menschen in dem geplanten Wohngebiet leben werden? Bürgermeister Wörle erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass zu Beginn der Beratungen von 900 Bewohnern die Rede gewesen war, die Planer dann eine mögliche Nachverdichtung mit 1400 bis 1600 Menschen zur Diskussion gestellt hätten. Allerdings sei diese Größenordnung sowohl bei den Bürgern als auch bei Fraktionen auf Ablehnung gestoßen. Bei den Vorbereitungen der Verwaltung für die weitere Planung gehe es daher eher in Richtung 1000 Personen, so Wörle.