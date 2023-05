Gersthofen

vor 51 Min.

Provokanter Liedermacher-Rebell Roland Hefter sorgt für Jubelstürme

Plus Der Münchner Gitarren-Kabarettist Roland Hefter bringt die Stadthalle in Gersthofen zum Toben. Humorvoll nimmt er die deutsche Sprachkultur aufs Korn.

Von Thomas Hack

Die einen kennen ihn von den "Brettl-Spitzen“ des Bayerischen Rundfunks, andere haben ihn noch als Frontsänger der "Drei Männer nur mit Gitarre“ in Erinnerung – die diese Bezeichnung einstmals durchaus wortwörtlich genommen hatten und spitzbübisch auf sämtliche überflüssige Kleidung an ihren Adonis-Körpern verzichteten. Die Rede ist vom Münchner Urgestein und provokanten Liedermacher-Rebell Roland Hefter, der nun in der Stadthalle Gersthofen ein weiteres Mal für begeisterte Jubelstürme sorgte.

Instrumental-Formation "Isarrider“ in der Stadthalle Gersthofen

Gemeinsam mit seiner Instrumental-Formation "Isarrider“ hatte der sympathische Songwriter ein buntes Programm aus altbekannten wie auch neuen spaßigen Showbeiträgen zusammengestellt, die eine ausgelassene Feierlaune im Saal garantieren sollten. Und in der Tat: Die erfrischende Kombination von schmissigen Rhythmen, anarchistischen Liederzeilen und humorvoller Kabarettkunst hatte bei den Stadthallenbesuchern wieder einmal in jeder Hinsicht ins Schwarze getroffen. Das Publikum mitgerissen hatte der fröhliche Musikkünstler und Münchner SPD-Stadtrat von seinem allerersten dargebotenen Song "Ganz normal“, der in altbewährter wirtshausgeprägter Spitzzüngigkeit lautstark aus Hefters Lippen und über die sechs Saiten seiner Gitarre rauschte. Doch "ganz normal“ blieb zur ausgelassenen Mitklatsch-Freude der Gersthofer Gäste im Laufe des spaßigen Liederabends glücklicherweise nicht viel: Hefter ließ in seine Songs zunehmend bissigere Textzeilen und eingesprochene Anekdoten einfließen und nahm dabei mit bitterbösem Witz brisante Themen aufs Korn.

