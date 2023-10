Radfahrer wird in Gersthofen von Auto erfasst

Ein Autofahrer nimmt einem Radler in Gersthofen die Vorfahrt. Der Mann erleidet beim Sturz Prellungen und Schürfwunden, berichtet die Polizei.

Ein Radfahrer ist in Gersthofen von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, war der 52-jährige Radler am Freitag gegen 6 Uhr durch den Kreisverkehr an der Andreas-Schmid-Straße gefahren. Zur gleichen Zeit bog ein 38-Jähriger mit seinem Auto in den Kreisverkehr. Der Autofahrer übersah den Radler offenbar, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Dadurch stürzte der Radler von seinem Rad und verletzte sich. Die Polizei berichtet von Prellungen und Schürfwunden. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 150 Euro. (kinp)