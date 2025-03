Radfahrerin wird bei Unfall in Gersthofen leicht verletzt

Eine 39-jährige Radfahrerin ist nach einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen, als ein 50-Jähriger aus seinem Auto aussteigen wollte. Dabei übersah er die Radlerin offenbar. Die Frau fuhr mit ihrem Rad gegen die Autotür des Mannes und stürzte zu Boden. Dabei zog sie sich laut Polizei Rippenprellungen und eine Wunde an der Nase zu. Sie wurde zur Behanldung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt laut Polizei im unteren vierstelligen Bereich. (kinp)

