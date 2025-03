Radfahrerin wird bei einem Unfall schwer verletzt

Eine 76-jährige Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einen Auto in Gersthofen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, querte die Frau am Dienstag gegen 16.10 Uhr an einer Querungshilfe nahe des Supermarktes die Berliner Straße. Dabei übersah die Radfahrerin laut Polizei das Auto einer 35-jährigen Frau, die auf der Berliner Straße westwärts fuhr. Beim Zusammenprall stürzte die 76-Jährige und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Die Verletzte kam mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg. Der herbeigerufene Rettungshubschrauber wurde nicht benötigt. Die Feuerwehr Gersthofen regelte den Verkehr und schirmte die Unfallstelle ab. (kar)

