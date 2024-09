Radfahrer wird in Gersthofen von Auto erfasst

Leicht verletzt ist ein 30 Jahre alter Radfahrer nach einem Unfall in Gersthofen. Wie die Polizei berichtet, war er am Mittwoch gegen 17 Uhr im Kreisverkehr an der Andreas-Schmid-Straße unterwegs. Dort wurde er von einem Auto erfasst, an dessen Steuer ein 61-Jähriger saß, berichtet die Polizei. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht am Ellenbogen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 1300 Euro. (kinp)

