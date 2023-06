Radler nimmt einer 84-Jährigen in Gersthofen die Vorfahrt

Ein 36-jähriger Radler hat am Donnerstag in Gersthofen beim Abbiegen auf die Bahnhofstraße nicht auf die Vorfahrt geachtet. Beim Zusammenstoß mit dem Auto entsteht ein Schaden von rund 4000 Euro.

Ein 36-jähriger Fahrradfahrer hat am Donnerstag in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt geachtet und einen Unfall verursacht. Er bog laut Polizei gegen 9.40 Uhr von der Lortzingstraße nach links in die Bahnhofstraße ein.

Dabei übersah er die 84-jährige Autofahrerin, die auf der Bahnhofstraße stadteinwärts fuhr. Mit seiner angebauten Gabel touchierte er den Wagen vorne rechts, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. (thia)