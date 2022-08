Radler rutscht in Gersthofen auf einer Dieselspur aus und verletzt sich

Ein 47-Jähriger radelt zwischen der Thyssenstraße und der Dieselstraße in Gersthofen und stürzt aufgrund einer Dieselspur. Die Polizei sucht den Verursacher.

Auf einer Dieselspur ist ein Radfahrer am Donnerstag in Gersthofen ausgerutscht. Bei dem Sturz brach sich der 47-Jährige den Oberarm und musste in die Uniklinik eingeliefert werden.

Die Dieselspur befand sich zwischen der Thyssenstraße und der Dieselstraße. Der Verursacher muss laut Polizei den Kraftstoff bereits vor 7.35 Uhr verloren haben. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise. (thia)