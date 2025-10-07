Rätsel gelöst: Jugendlicher findet Trinkbrunnen im Gebüsch

Der Trinkbrunnen in der Nähe des Bewegungs-Parcours am Ballonstartplatz in Gersthofen konnte dank der Aufmerksamkeit eines 15-Jährigen wieder in Betrieb genommen werden. Vor einigen Wochen war der Brunnen kurz nach der Inbetriebnahme mutwillig zerstört worden: Unbekannte entwendeten die Außenhülle.

Die Stadt Gersthofen hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wenige Zeit später entdeckte der Gersthofer Milo Cochran im Gebüsch nördlich der Berliner Straße ein Metallrohr und erzählte seiner Mutter davon. Bianca Cochran erinnerte sich an die Meldung über den beschädigten Trinkwasserbrunnen und meldete den Fund der Stadt Gersthofen. „Normalerweise hätten wir jetzt für viel Geld eine neue Hülle bestellt und gravieren lassen müssen. Und der Trinkwasserbrunnen wäre lange ausgefallen. Stadtwerkeleiter Bernhard Schinzel bedankte sich bei Milo und übergab dem Lego-Fan einen Gutschein von einem Spielwarenfachgeschäft.

Zum Hintergrund: Mit der Installation von Trinkwasserbrunnen will die Stadt einen Beitrag zur Klimaanpassung und zur öffentlichen Gesundheitsvorsorge leisten. Sie reduzieren den Verbrauch von Einwegplastikflaschen, senken CO 2 -Emissionen durch wegfallende Transportwege und bieten Bürgerinnen und Bürgern kostenlosen Zugang zu hochwertigem Trinkwasser – besonders wichtig in Zeiten steigender Temperaturen und zunehmender Hitzeperioden. (AZ)