Rasenkonzerte: Picture This bringen Gersthofen zum Tanzen

Mit dem Konzert der irischen Alternativ-Popband Picture This starteten die Rasenkonzerte in Gersthofen. „What a great location“, schwärmte Sänger Ryan Hennessy, der mit seinem charismatischen Auftreten die überwiegend weiblichen Fans in seinen Bann zog, von dem Gelände der Naturfreunde am Rande der Stadt. Zwei Stunden heizten die fünf Musiker, die auf der Bühne sogar eine Bar aufgebaut hatten, dem Publikum ein. Dies zeigte sich äußerst textsicher beim Mitsingen und tanzfreudig. So stellten viele erst am Ende des zweistündigen Konzerts fest, dass inzwischen der Vollmond aufgezogen war und sich die Kälte auf dem herrlich begrünten Areal ausgebreitet hatte. Nach der Rocknight mit dem Doppelkonzert von Bonfire und Doro am Freitagabend wird das dreitägige Festival am Samstag mit dem Auftritt von Nik Kershaw beschlossen. (oli)

