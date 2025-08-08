Icon Menü
Gersthofen: Rasenkonzerte: Picture This bringen Gersthofen zum Tanzen

Gersthofen

Rasenkonzerte: Picture This bringen Gersthofen zum Tanzen

Die Irische Band macht den Auftakt bei den Rasenkonzerten und wird von den Fans gefeiert. Noch bis Samstag wird dort gefeiert.
Von Oliver Reiser
    • |
    • |
    • |
    Mit vollem Einsatz brachten die irischen Alternative-Poprocker Puícture This um Leadsänger Ryan Hennessy das Publikum bei den Rasenkonzerten in Gersthofen in Wallung.
    Mit vollem Einsatz brachten die irischen Alternative-Poprocker Puícture This um Leadsänger Ryan Hennessy das Publikum bei den Rasenkonzerten in Gersthofen in Wallung. Foto: Marcus Merk

    Mit dem Konzert der irischen Alternativ-Popband Picture This starteten die Rasenkonzerte in Gersthofen. „What a great location“, schwärmte Sänger Ryan Hennessy, der mit seinem charismatischen Auftreten die überwiegend weiblichen Fans in seinen Bann zog, von dem Gelände der Naturfreunde am Rande der Stadt. Zwei Stunden heizten die fünf Musiker, die auf der Bühne sogar eine Bar aufgebaut hatten, dem Publikum ein. Dies zeigte sich äußerst textsicher beim Mitsingen und tanzfreudig. So stellten viele erst am Ende des zweistündigen Konzerts fest, dass inzwischen der Vollmond aufgezogen war und sich die Kälte auf dem herrlich begrünten Areal ausgebreitet hatte. Nach der Rocknight mit dem Doppelkonzert von Bonfire und Doro am Freitagabend wird das dreitägige Festival am Samstag mit dem Auftritt von Nik Kershaw beschlossen. (oli)

