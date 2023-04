Reichlich Schenkelklopfer bei "Hillu's Herzdropfa": "Wir kaufet's bloß, wenn's nix koscht!"

Plus Das schwäbische Comedy-Duo „Hillu’s Herzdropfa“ sorgt in der Gersthofer Stadthalle für reichlich Lachtränen im Publikum.

Zerknautschte Gesichter, zwischenmenschliches Gezeter und schwäbische Gemeinheiten, die oftmals auch meilenweit unter die Gürtellinie gehen – mit diesem Erfolgsrezept touren die „Hillu’s Herzdropfa“ nunmehr bereits seit 20 Jahren und 4300 Auftritten durch das „Ländle“ und haben zwischen Donau und Alpenrand schon für zahllose Lachtränen im Publikum gesorgt. Nun hat das aus dem Bayerischen Fernsehen bekannte Comedy-Duo auch die Stadthalle Gersthofen erobert und sein neues Programm „Dobblet Gmobblet“ vorgestellt.

Unter dem heimatlichen Mundart-Gespann verbergen sich dabei die äußerst resolute Hillu Stoll sowie ihr Partner und „Gegenspieler“ Franz Auber – zwei Herzblut-Kabarettisten, denen wohl nichts auf dieser Welt einen größeren Spaß bereitet, als auf der Bühne mit den bissigsten Worten aufeinander loszugehen und dabei kein einziges Klischee aus dem „Schwobaländle“ außen vorzulassen – sei es die legendäre Sparsamkeit, die den Rest des bewohnbaren Universums schon seit Jahrhunderten in den puren Wahnsinn treibt, oder einfach nur die Eigenwilligkeiten der schwäbischen Sprachkultur als solche überhaupt.