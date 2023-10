Reifen auf der Autobahn: Viele können nicht ausweichen, 22 Fahrzeuge beschädigt

Ein Reifen liegt nachts mitten auf der A 8. Weil ihn viele Autofahrer zu spät sehen konnten, fuhren sie über den Reifen. An 22 Autos entstand Sachschaden, einige wurden abgeschleppt.

Eine Horror-Erfahrung mussten mehrere Autofahrer am Samstag gegen Mitternacht auf der Autobahn machen. Weil jemand auf Höhe Edenbergen in Fahrtrichtung München einen Reifen verloren hatte, kam es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen. Wie die Polizei schildert, verlor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung einen Reifen, der auf der mittleren Fahrspur liegen blieb und in der Dunkelheit schlecht zu sehen war. Mehrere Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig ausweichen, fuhren über den Reifen.

Die Autobahn war eineinhalb Stunden komplett gesperrt

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden bislang insgesamt 22 Fahrzeuge durch den Reifen bzw. durch Teile der anderen Fahrzeuge beschädigt. Mehrere Autos mussten abgeschleppt werden. Die A8 musste zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Unfallverursacher bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Unfallverursacher geben können, oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich unter Telefon 0821/323-1910 mit der Autobahnpolizei Gersthofen in Verbindung zu setzen. (dav)

