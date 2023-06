Gersthofen

11:20 Uhr

Reifenstecher schlägt in Gersthofen in der Röntgenstraße zu

Ein Reifenstecher hat am Montag in Gersthofen zugeschlagen.

Artikel anhören Shape

An einem schwarzen Auto wird in Gersthofen am Montag der rechte Vorderreifen zerstochen. Der Wagen stand von 9.40 bis 20.15 Uhr auf einem Firmenparkplatz.

Ein Reifenstecher hat am Montag in Gersthofen zugeschlagen. Die Tat ereignete sich auf einem Firmenparkplatz an der Röntgenstraße. Irgendwann im Zeitraum zwischen 9.40 und 20.15 Uhr hat der Unbekannte den rechten Vorderreifen an einem schwarzen Auto zerstochen. Dem Halter entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 70 Euro. Die Ermittlungen laufen, Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)

Themen folgen