Rollerfahrer wird bei Unfall in Gersthofen verletzt

Beim Abbiegen hat der Fahrer eines Kleintransporters einen 46-jährigen Rollerfahrer übersehen. Der kam ins Krankenhaus.

Ein Rollerfahrer ist am Dienstag bei einem Unfall in Gersthofen verletzt worden. Laut Polizei bog der 36-jährige Fahrer eines Kleintransporters gegen 5.15 Uhr von der Augsburger Straße kommend nach links in ein Grundstück ab. Dabei übersah er den 46-jährigen Rollerfahrer, der ihm entgegenkam. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge stürzte der Rollerfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. (AZ)