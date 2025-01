Rollerfahrerin wird in Gersthofen von Auto erfasst

Eine 43-Jährige ist nach einem Unfall in Gersthofen schwer verletzt. Laut Polizei war sie am Dienstag mit ihrem Roller gegen 16.50 Uhr auf der Haydnstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Zu dieser Zeit fuhr eine 56-Jährige mit ihrem Auto rückwärts aus einem Grundstück an der Haydnstraße, heißt es im Polizeibericht. Die Autofahrerin übersah die Frau auf dem Roller und es kam zum Zusammenstoß. Dabei zog sich die 43-Jährige schwere Verletzungen im Gesicht zu. Sie wurde ins Uniklinikum gebracht. Der Elektroroller schlitterte nach dem Zusammenstoß allein auf der Haydnstraße umher, bis er gegen ein Auto krachte, berichtet die Polizei. Insgesamt schätzt sie den Sachschaden auf etwa 3500 Euro. (kinp)

