Rüdiger Hofmann witzelt in der Stadthalle Gersthofen über Generationenkonflikte

Plus Kabarettist Rüdiger Hoffmann nimmt mit stoischer Gelassenheit die ganz alltäglichen Geschlechterkämpfe und Generationenkonflikte aufs Korn. So war der Auftritt in der Gersthofer Stadthalle.

„Hallooo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie’s wussten...“ – Mit diesen legendären Worten eröffnet einer der erfolgreichsten Comedy-Größen Deutschlands nun schon seit einigen Jahrzehnten traditionsgemäß seine bitterbösen und hintergründigen Unterhaltungsshows. So auch diesmal mitten im kulturellen Herzen von Gersthofen: Der Kabarettist Rüdiger Hoffmann hat in der Stadthalle sein neues Programm mit dem Titel „Mal ehrlich“ vorgestellt.

