Neues Wunschkonzert: Die Ideen der Gersthofer sind gefragt

Eine Kneipp-Anlage, Baumpflanzungen, eine Toilette am Europaweiher, Mitfahrbänke, Trinkwasserbrunnen oder zusätzliche Sitzbänke am Lechkanal. Die Ideen der Gersthoferinnen und Gersthofer für die Bürgerhaushalte sind seit Jahren recht vielfältig. Jetzt steht ein neuer Termin für das Wunschkonzert an: Es können Vorschläge für den Bürgerhaushalt 2025 eingereicht werden.

Für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt besteht zum sechsten Mal in Folge die Möglichkeit, ihre Stadt aktiv mitzugestalten. Die Vorschläge können sowohl kleinere Projekte betreffen als auch größere Investitionen in Infrastruktur, Bildung oder Umweltschutz bis zu einem Gesamtbudget von 50.000 Euro umfassen. Ziel soll es laut Stadt sein, die Mittel in Höhe von insgesamt 100.000 Euro dort einzusetzen, wo sie den größten Nutzen für die Gemeinschaft bringen.

Bürgermeister Michael Wörle erklärt den Hintergrund der Aktion so: „Mit dem Gersthofer Bürgerhaushalt möchten wir Bürgernähe und Demokratie stärken und jede Bürgerin und jeden Bürger aufrufen sich einzubringen. Ich freue mich auf die kreativen und innovativen Ideen, die unsere Stadt noch lebenswerter machen werden.“

Gersthofen: Bürger bringen sich aktiv in den Bürgerhaushalt 2025 ein

Aus einem Bürgerhaushalt ist beispielsweise eine Erweiterung des Bewegungsparcours an der Via Claudia in die Tat umgesetzt worden. Ein zusätzliches Sportgerät für Halteübungen oder Klimmzüge wurde aufgebaut und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit vor allem bei jungen Männern. Ein gewünschter Gummiboden unter den Stangen sorgt für mehr Sicherheit. Außerdem wurden im Rahmen des Bürgerhaushalts zusätzliche Bänke auf dem Friedhofsgelände sowie weitere Mülleimer am Lech aufgestellt. Es wurden im vergangenen Jahr mehr Angebote für Jugendliche zwischen 13 bis 17 Jahren gefordert. Nicht zum ersten Mal vorgeschlagen haben Bürger eine abgezäunte Hundewiese, auf welcher die Tiere leinenlos herumtollen können, ohne andere zu stören.

Auch Mitfahrbänke gehörten zu den für die Bürgerhaushalte geäußerten Wünschen. Wer eine Fahrgelegenheit sucht, kann sich auf eine Mitfahrbank setzen und darauf hoffen, mitgenommen zu werden.

Insgesamt durchläuft der Bürgerhaushalt fünf Phasen: Von der Ideenphase über die Prüfung der Vorschläge bis hin zur Wahlphase und der formalen Freigabe durch den Stadtrat sowie der Umsetzung im Jahr 2025. Während der ersten Phase können alle Teilnehmer mit Hauptwohnsitz in Gersthofen und einem Mindestalter von 16 Jahren online ihre Ideen posten. Projektideen aus verschiedenen Bereichen sind möglich. Sie können zum Beispiel die Finanzen, die Verwaltung, die Kultur, den Sport oder die Freizeit in der Stadt betreffen.

Alle Informationen zum Gersthofer Bürgerhaushalt 2025 sowie das Einreichen von Vorschlägen und zur Teilnahme an der Abstimmung (ab 19. Oktober 2024) gibt es auf der Webseite www.gersthofen-gestalten.de.