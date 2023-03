Gersthofen

vor 2 Min.

Ruheplätze, Blumenwiesen: So will Gersthofen den Friedhof aufwerten

Plus Immer mehr Grabstellen im Gersthofer Friedhof werden aufgelassen. Die frei werdenden Flächen sollen nun genutzt werden, das Areal aufzuwerten.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

In die Jahre gekommen ist der Gersthofer Friedhof. Außerdem werden immer mehr Grabstellen aufgegeben, sodass mehr und mehr Freiflächen entstehen. Nun soll das Gelände modernisiert und ansprechender hin zu einer Art Parklandschaft gestaltet werden. Darin war sich der Werkausschuss einig.

Die Arbeiten am Friedhof dauern schon länger an, wie Stefan Schlicker von den Stadtwerken erläuterte. So wurden die Wege saniert, sodass auch Menschen mit Gehhilfen oder Rollstühlen problemlos zu den Gräbern kommen können. Diese Arbeiten sind abgeschlossen. Weiter wurde die Wasserleitung so vorbereitet, dass künftig zusätzliche Wasserstellen zur Verfügung stehen können. Bereits beauftragt sind eine Mauersanierung und ein Durchbruch durch die Mauer, die den alten vom neuen Friedhofsteil trennt. So soll ein Durchgang geschaffen werden.

