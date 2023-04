Sanierung der Kläranlage Hirblingen: Wieder eine Etappe beendet

Plus Hohe Energieeinsparungen sollen die Sanierungsarbeiten an der Hirblinger Kläranlage bringen. Nun ist ein weiterer Abschnitt der Arbeiten abgeschlossen.

Im Zuge der Generalsanierung des Klärwerks Hirblingen, das vom Abwasserzweckverband Schmuttertal betrieben wird, wurden nun die Sanierungsarbeiten an den Belebungsbecken abgeschlossen. Die Betreiber versprechen sich große positive Auswirkungen dadurch.

Das Belebungsbecken ist Teil der biologischen Reinigungsstufe. Hier wird mithilfe von Mikroorganismen das mechanisch vorgereinigte Wasser in seine Einzelteile verstoffwechselt. Die im Belebtschlamm enthaltenen Bakterien und Kleinstlebewesen benötigen Sauerstoff, um die organischen Schmutzstoffe des Abwassers abbauen zu können. Die Versorgung der Belebungsbecken mit Sauerstoff beansprucht circa 30 Prozent des Energiebedarfs einer Kläranlage.