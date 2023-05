Gersthofen

Saunadampf löst Fehlalarm in der Gersthofer Gerfriedswelle aus

Die Feuerwehr ist am Mittwochvormittag wegen eines Fehlalarms zur Gerfriedswelle in Gersthofen ausgerückt.

Die Feuerwehr rückt mit mehreren Fahrzeugen am Mittwochvormittag zum großen Freibad in Gersthofen aus. Vor Ort stellt sich schnell heraus, was den Einsatz ausgelöst hat.

Mit mehreren Einsatzfahrzeugen ist die Polizei am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr zur Gerfriedswelle in Gersthofen ausgerückt. Zum Glück hat es im größten Freibad im Augsburger Land aber nicht gebrannt. Die Feuerwehrleute stellten vor Ort schnell die Ursache für den Einsatz fest, erzählt Kommandant Tom Mair: "Es war ein Fehlalarm, ausgelöst durch Wasserdampf in Saunabereich." Die Gerfriedswelle in Gersthofen ist das größte Freibad im Landkreis Bei den aktuellen Temperaturen dürfte die Dampfsauna im beheizten Innenbereich des Freibads besonders beliebt sein. Das Freibad in Gersthofen ist mit einem 900 Quadratmeter großen Wellenbecken das größte im Landkreis Augsburg. Seit vergangener Woche ist die Gerfriedswelle von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Weil dort - wie in vielen anderen Bädern auch - Personal fehlt, bleibt das Freibad aktuell immer mittwochs geschlossen. (kinp)

