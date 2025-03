Zur Earth Hour gehen in mehreren Städten die Lichter aus.

In Gersthofen wird zur so genannten „Earth Hour“ wieder die Beleuchtung des Rathauses, der Stadtbibliothek, des Ballonmuseums, der Stadthalle und der Pestalozzischule abgeschaltet. Zudem ruft die Stadt dieses Jahr auch wieder die Gersthofer Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der „Earth Hour“ zu beteiligen und ein Zeichen für Klimaschutz zu setzen.

Bereits in der Vergangenheit sind im Rahmen der Aktion für eine Stunde an mehreren Orten in Gersthofen die Lichter ausgegangen. So hatten sich neben der Stadt zum Beispiel der MVV-Industriepark, das City-Center und die Firma Andreas Schmid Logistik beteiligt.

Anmeldung auf der Internetseite des WWF

Mit dem symbolischen Lichtausschalten können nach dem Willen der Veranstalter am Samstag, 22. März, um 20.30 Uhr Gersthoferinnen und Gersthofer ein Zeichen für den Klimaschutz setzen und damit eine Botschaft an die Politik senden. Die Organisation für Naturschutz „Word Wildlife Fund“, kurz WWF, fordert dazu auf, bei der Earth Hour 2025 mitzumachen. Die Anmeldung kann direkt im Internet auf der WWF-Seite erfolgen: https://mitmachen.wwf.de/earth-hour-anmeldung-fuer-unternehmen. (kar)