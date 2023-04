Scheitert Gersthofens "Grünes Herz" an einem Kanal?

Mehr Lebensqualität verspricht sich die Stadt Gersthofen vom "Grünen Herz", das Rathausplatz und Loch verbinden soll. Doch dies könnte an einem Detail scheitern.

Aufwerten will die Stadt Gersthofen ihr Zentrum. Deswegen sollen der heutige Rathausplatz und die Potenzialfläche ("Gersthofer Loch") zu einem "Grünen Herz" mit vielen Bäumen und anderen Grünpflanzen verschmelzen. Dieser Vorschlag ging aus einem aufwendigen und teuren Architektenwettbewerb hervor und ist das ambitionierteste Projekt der Stadt seit vielen Jahren. An einem Detail könnten die hochfliegenden Pläne allerdings noch scheitern, wie jetzt im Planungsausschuss klar wurde.

Wenn das "Grüne Herz" entsteht, muss die heutige Zufahrt zur Rathaus-Tiefgarage an der Bahnhofstraße geschlossen werden. Infolgedessen wird eine neue Ein- und Ausfahrtmöglichkeit erforderlich. Nach dem bisherigen Konzept soll diese an der Donauwörther Straße auf Höhe der Zufahrt zum Helmhof entstehen und unterhalb der künftigen Grünfläche zunächst nach Westen, dann in südlicher Richtung parallel zur Schulstraße verlaufen und schließlich unterhalb der Bahnhofstraße unterirdisch an die bisherige Tiefgaragenzufahrt anschließen. Entlang des nach Süden verlaufenden Abschnitts könnten etwa 50 Stellplätze entstehen.

Gersthofer Plan muss großes Hindernis bewältigen

Wie Tibor Sroka von der Bauverwaltung erläuterte, muss dafür allerdings ein großes Hindernis bewältigt werden. Denn unterhalb der Bahnhofstraße verläuft ein wichtiger Kanal. Die neue Zufahrt muss nun entweder unter diesem hindurchgeführt werden - was teure Erdbewegungen erfordert - oder der Kanal wird verlegt. "In diesem Fall sind die Kosten immens", machte Tibor Sroka deutlich.

Josef Koller (W.I.R.) hatte auch bei der ersten Variante Bedenken: "Wir müssen knapp elf Meter tief in den Boden hinein - übersteigen die dafür anfallenden Kosten nicht unsere finanzielle Leistungsfähigkeit?" Herbert Lenz (FW) und Michael Fendt (CSU) pflichteten ihm bei: "Bevor wir endgültig über die Zufahrt entscheiden, müssen wir wissen, wie viel das Ganze kostet."

Darauf müssen die Stadträte allerdings noch eine Weile warten, machte Stadtbaumeister Markus Naß deutlich: "Derzeit sind es erst Machbarkeitsüberlegungen, die Kostenberechnungen kommen erst, wenn konkretere Planungen vorliegen." Es werde sich aber sicher um einen Millionenbetrag handeln. "Das erscheint mir als sehr großer Aufwand für einen sehr fraglichen Ertrag", so Herbert Lenz.

Bürgermeister Michael Wörle betonte dagegen, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Kosten über die Städtebauförderung bezuschusst werden können. "Wenn die neue Zufahrt aus Kostengründen nicht realisiert wird, bedeutet das letztendlich das Aus für das gesamte Projekt 'Grünes Herz' ", räumte er auf Anfrage ein.

Anbindungsvarianten für die Gersthofer Rasthaustiefgarage

Die Bauverwaltung hatte weitere Zufahrtsmöglichkeiten untersucht. Eine "kurze Verbindung" nach der Einfahrt würde schon deutlich vor der westlichen Grundstücksgrenze nach Süden zur Rathaustiefgarage hin verlaufen. "Der Nachteil besteht darin, dass die Strasser-Villa gesichert werden muss", erklärte Tibor Sroka. Bei einer weiteren Variante würde auf Höhe der Stadtresidenz die Fahrbahn der Bahnhofstraße geteilt. In der Mitte würde dann eine Zu- und Ausfahrt in den Untergrund führen und etwa auf Höhe der Schulstraße an die Rathaustiefgarage angebunden werden. Diese Lösung wurde nicht weiter diskutiert.

Erreicht werden könne die Rathaus-Tiefgarage auch von der Bahnhofstraße aus über die "Spindel", welche die Kundinnen und Kunden in die City-Center-Tiefgarage leitet. Allerdings fürchteten einige Ausschussmitglieder, dass die Stadt sich dann in Abhängigkeit des City-Center-Eigentümers begibt. "Und der Hauptverkehr belastet dann die Schulstraße", kritisierte Peter Schönfelder (SPD/Grüne). Als letzte Variante stellte Sroka eine zweite Zufahrt in die City-Center-Tiefgarage von der Brahmsstraße aus vor. Die Ausschussmitglieder verwiesen darauf, dass diese stark belastete, schmale Straße zur Fahrradstraße umgestaltet werden soll. Zusätzlicher Verkehr durch die Garagenzufahrt wollten sie nicht.

Nun soll die Verwaltung vor allem die Zufahrt von der Donauwörther Straße aus weiter ausarbeiten und dazu noch einmal mit dem Staatlichen Bauamt verhandeln. Dieses wollte nämlich eine Ausfahrt in diese Straße nur nach Süden zulassen. Die Stadträte bestehen aber darauf, dass auch ein Abbiegen nach Norden in Richtung Gersthofen Nord erlaubt wird.