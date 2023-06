Gersthofen

vor 33 Min.

Scheitert die Tiefgaragenzufahrt unter Gersthofens "Grünem Herzen" am Geld?

Plus Wenn das "Grüne Herz" in Gersthofen kommt, braucht es eine neue Zufahrt für die Rathaustiefgarage. In einer Studie wurden nun mehrere Varianten geprüft.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Ein "Grünes Herz", das den Rathausplatz und die heutige Potenzialfläche ("Loch") als Stadtpark mit vielen Bäumen und Stauden zusammenführt, soll das Gersthofer Zentrum künftig aufwerten. So sieht es ein Planungskonzept vor, das bei einem Architektenwettbewerb als Sieger hervorgegangen ist. Weil dafür die heutige Einfahrt in die städtische Tiefgarage unter dem Rathausplatz geschlossen werden muss, wird eine neue Zufahrt benötigt. Diese hat aber ihre Tücken.

Diese soll nun an der nordöstlichen Ecke der Potenzialfläche an der Donauwörther Straße entstehen und unter dem neuen Stadtpark nach Süden führen, die Bahnhofstraße unterirdisch kreuzen und dann in die Rathaustiefgarage münden. Entlang der unterirdischen Fahrbahn könnten rund 50 neue Parkplätze entstehen. Im Planungsausschuss wurde nun eine Studie vorgestellt, die klären sollte, ob das überhaupt machbar ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen