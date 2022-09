Schlangenlinien auf der Autobahn – Wann ist es an der Zeit, die Polizei zu rufen?

Ein junger Mann rast im Drogenrausch über alle drei Spuren auf der A8. Wann Zeit ist die Polizei zu rufen und in welchen Fällen der Griff zum Handy erlaubt ist.

Ein junger Mann rast mit seinem Jeep über die A8. Zeugen beobachten, wie der 24-Jährige über alle drei Spuren in Schlangenlinien in Richtung München brettert. Deshalb rufen Zeugen den Notruf. Dass der Fahrer im Rausch keinen schweren Unfall gebaut hat, ist angesichts der Schilderungen der Polizei kaum zu glauben. An der Rastanlage in Edenbergen finden die Beamten den jungen Mann augenscheinlich bewusstlos in seinem Wagen. Der Fall macht klar: Ohne Eingreifen der Zeugen, hätte die Irrfahrt böse ausgehen können. Doch wann ist es an der Zeit, den Notruf zu wählen?

"Grundsätzlich immer dann, wenn man als Verkehrsteilnehmer ein gefährliches Verhalten beobachtet", sagt Markus Trieb, Sprecher der Polizei Schwaben Nord. Dazu zählt zum Beispiel das Fahren von Schlangenlinien, ein waghalsiges Überholmanöver oder Rasen. "Alles, was für den Verkehr gefährlich werden kann", stellt Polizist Trieb klar. Damit die Polizei mit dem Notruf etwas anfangen kann, braucht sie einige Infos. "Zwei Dinge sind besonders wichtig: der Ort und das Kennzeichen", sagt Trieb. Idealerweise merken sich Autofahrer die letzte Autobahnausfahrt oder die Kilometernummer.

Hilfreich für die Polizei sind auch Infos zur Marke, Modell und Farbe eines Fahrzeugs oder eine möglichst genaue Beschreibung des Fahrers. Weil es – besonders auf der Autobahn – aber oft schnell zugeht, sei das nur der Idealfall, erklärt Trieb. In der Praxis könnten sich die wenigsten Zeugen an alle Details erinnern. Im Zweifel sei es dennoch richtig, den Notruf lieber ein Mal zu viel zu wählen. Dabei kann es sogar erlaubt sein, während der Fahrt zum Handy zu greifen.

Allerdings nur, wenn ein "rechtfertigender Notstand" vorliegt, heißt es im entsprechenden Gesetzestext. Polizist Markus Trieb: "Das bedeutet in der Praxis, dass es immer auf den konkreten Einzelfall ankommt und dabei, ob eine Gefahr vorliegt, die so dringend ist, dass sofort gehandelt werden muss." Gleichzeitig dürfe man sich am Steuer durch das Telefonieren nicht selbst in Gefahr bringen. Trieb: "Also im Zweifel Kennzeichen und Standort merken, kurz anhalten und den Notruf wählen."

Der Fall des 24-Jährigen, der laut Polizei im Drogenrausch auf der A8 unterwegs war, wird vermutlich noch ein juristisches Nachspiel haben. Im Auto des 24-Jährigen fanden die Beamten mehrere Drogenutensilien und Kokain im einstelligen Grammbereich. Grundsätzlich ist für das Strafmaß entscheidend, wie viele und welche Drogen er konsumiert hat. Wie bei Alkohol auch, gibt es Grenzwerte, die durch eine Blutabnahme ermittelt werden. Wird ein bestimmter Wert überschritten, ist der Fahrer seinen Führerschein in der Regel los. Erst nach Monaten kann der Schein neu beantragt werden. Voraussetzung ist meist eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU). Sie wird von der Führerscheinstelle angeordnet.

