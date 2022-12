Schluss mit Gratis-Strom für E-Autos in Gersthofen

Ab Januar kostet es an den Ladesäulen am Gersthofer Rathausplatz und Bahnhof.

Noch bis Jahresende kann jede und jeder die öffentlichen Ladesäulen der Stadt Gersthofen in der Tiefgarage am Rathausplatz und am Bahnhof Gersthofen kostenfrei nutzen. Doch bald ist Schluss mit dem Gratis-Strom für Elektroautos. Ab Januar 2023 werden diese AC-Ladestationen in der Rathaustiefgarage und am Bahnhof in ein Roaming-Netz integriert.

Zwei öffentliche Auto-Ladesäulen in Gersthofen sind defekt

Strom tanken wird dann kostenpflichtig. Bürgerinnen und Bürger können dann an den Ladepunkten entweder über Direct Payment oder über einen Ladetarif eines Autostromanbieters laden. Darauf weist die Stadtverwaltung in Gersthofen hin.

Wer sich nun noch rasch Gratis-Strom abholen will, hat in der Rathaus-Tiefgarage Pech: Zwei öffentliche Auto-Ladesäulen in der Tiefgarage der Stadt Gersthofen sind defekt. Diese Ladesäulen müssen ausgetauscht werden. Aufgrund der Feiertage ist noch nicht klar, wann der Austausch stattfinden kann. (AZ)

