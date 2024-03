Schlussbilanz der Gerrsthofer Kirchweih

Wegen des immer noch fehlenden Festplatzes fiel die Gersthofer Kirchweih heuer erneut klein aus. Unterm Strich fiel die Bilanz im Großen und Ganzen aber positiv aus.

Der neue Gersthofer Festplatz in unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs Gersthofen Nord lässt noch auf sich warten. Zwar ist sein Bau beschlossen. Doch in diesem Jahr musste die Kirchweih, weil er noch nicht gebaut wurde, erneut in reduzierter Form auf dem Gersthofer Rathausplatz stattfinden. Anders als im Jahr 2022 gab es heuer auch keine Fahrgeschäfte im Stadtpark. Auf Nachfrage unserer Redaktion zeigten sich die Organisatoren dennoch zufrieden mit dem zehntägigen Fest.

„Die Stadt freute sich über viele zufriedene Gäste aus Gersthofen und dem Umland, die gemeinsam auf dem Rathausplatz lachen, feiern und beisammen sein konnten“, erklärt ein Sprecher der Stadt auf Anfrage. Das Zentrum der Kirchweih bildetet Steinkers Almdorf mit verschiedenen Speisen und Getränken, einer Bühne für Kapellen, Bands und DJs sowie einer Terrasse im 1. Stock, die einen Ausblick über das Angebot auf dem Rathausplatz bot. Ein Kinderkarussell, ein Crêpes-Stand, Trampoline, Greifer & Co. rahmten das Almdorf ein und boten Spaß und Leckereien für Groß und Klein. Interesse fand auch der traditionelle Kindernachmittag am Mittwoch, bei welchem die kleinen Besucherinnen und Besucher eine Schnitzeljagd bewältigen mussten und bei dem es verbilligte Angebote gab.

Nächstes Jahr plant Gersthofen größere Kirchweih auf neuem Festplatz

„Aktuell arbeitet die Stadtverwaltung mit Hochdruck daran, dass wir im kommenden Jahr Bürgerinnen und Bürger aus Gersthofen und Gäste aus dem Umland auf dem neuen Festplatz nördlich der Thyssenstraße mit großem Bierzelt und Fahrgeschäften begrüßen können“, sagt Bürgermeister Michael Wörle.

Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf ergänzt: „Natürlich hatten wir enormes Glück mit dem Wetter.“ Bei sommerlichen Temperaturen hätten sich die Gäste der Kirchweih lange im Almdorf aufgehalten und die Schausteller besucht.

