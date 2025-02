Schmackhafte Ernährung im Alter, Gesichtsyoga oder Weinverkostung

Die Volkshochschule Gersthofen bietet im Frühjahr neue Kurse und Vorträge an. „Ernährung bei Senioren“ steht am Freitag, 11. April, von 16 bis 17.30 Uhr, auf dem Programm. Welche Rolle Edelmetalle in der Geldanlage spielen, ist im Vortrag „Gold, Silber und Inflation“ am Freitag, 21. März, von 19 bis 21.30 Uhr, zu erfahren. Bei der „Schnupperstunde Gesichtsyoga“ kann man Übungen ausprobieren, am Freitag, 4. April, von 17.30 bis 19.30 Uhr. Zum „Powerwalking/Nordic Walking“ können Interessierte ab Dienstag, 29. April, mitkommen, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr, oder mit „Stretching, Faszien & Wirbelsäule“ ihre Beweglichkeit und ihr Wohlbefinden steigern, ab Mittwoch 30. April, jeweils von 18 bis 19 Uhr. Der Kurs „Englisch Grundstufe A1“ frischt Sprachkenntnisse für Urlaub und Alltag auf, ab 28. April, jeweils montags von 9.30 bis 11 Uhr. Und um Grundlagen der Weinverkostung geht es am Freitag, 25. April, von 19 bis 21 Uhr. Weitere Informationen und die Anmeldung auf www.vhs-augsburger-land.de oder unter der Telefonnummer 0821/2491527. (AZ)

