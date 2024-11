Schockanruf: Gersthoferin übergibt Betrügern mehrere Tausend Euro

Wieder war der Schock, den unbekannte Betrüger einer Frau versetzt haben, so groß, dass sie ihnen mehrere Tausend Euro übergab. Laut Polizei erhielt die 63-jährige Gersthoferin am Donnerstag kurz vor 19 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Ein falscher Polizeibeamter erzählte ihr, dass ihr Sohn einen Autounfall gehabt hätte und dabei eine andere Person getötet wurde, sodass nun eine Kaution fällig wäre. Die Frau schenkte dem Anrufer Glauben und übergab einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag an weitere unbekannte Täter. Der Betrug fiel auf, als die Frau dann Kontakt zu ihrem Sohn aufnahm. (dav)

