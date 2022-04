Gersthofen

vor 50 Min.

Schritt zum Generationswechsel bei Firma Seele in Gersthofen

Plus Gründer und Geschäftsführer Gerhard Seele übergibt die Mehrheitsanteile des Gersthofer Fassadenbauunternehmens Seele an seinen Sohn Michael. Das hat dieser nun vor.

Von Jana Tallevi

Wenn es um außergewöhnliche Fassaden in Stahl, Alu und Glas geht, dann gehört die Unternehmensgruppe Seele mit Sitz in Gersthofen zu den Marktführern auf dem Weltmarkt. Nun macht das Unternehmen einen Schritt in die eigene Zukunftssicherung. Gründer Gerhard Seele (66) übergibt an seinen Sohn Michael Seele (34) die Mehrheitsanteile. Gerhard Seele hatte das Fassadenbauunternehmen 1984 gemeinsam mit Siegfried Goßner gegründet. Beide bleiben weiterhin dem Unternehmen erhalten, Gerhard Seele als Geschäftsführer und Siegfried Goßner als Mitglied im Aufsichtsrat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

