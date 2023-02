Gersthofen

06:00 Uhr

Schüler präsentieren futuristische Modelle im Ballonmuseum Gersthofen

Im Ballonmuseum in Gersthofen hängen für einen Monat die futuristischen Modelle von Schülerinnen und Schülern des Paul-Klee-Gymnasiums. Im Bild der Ballon von Sudem Yildirim.

Plus Schülerinnen und Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums haben im P-Seminar futuristische Ballonmodelle gebaut. Die Ergebnisse hängen nun im Ballonmuseum Gersthofen.

Von Jonathan Lyne

Wer in den nächsten Wochen im Ballonmuseum Gersthofen über den Aufgang ins obere Stockwerk läuft, kommt an futuristisch anmutenden Ballonmodellen vorbei. Schülerinnen und Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums haben sie im P-Seminar Kunst geplant und gebaut. Nun hängen die Modelle an Schnüren befestigt oberhalb des Geländers, die Ausstellung trägt den Titel "UTOPIA – Ballonmodelle für die Zukunft".

