Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen wählt Vorstandsteam

Ein fester Bestandteil im Hirblinger Vereinsleben ist die Schwäbische Trachtenkapelle. Nun hat sie ihr Führungsteam gewählt. Dabei gab's Neubesetzungen.

Nicht nur bei Veranstaltungen in diesem Gersthofer Stadtteil ist die Schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen gefragt. Bei der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder ein neues Führungsteam. Und dabei wurden mehrere Vorstandsämter neu besetzt.

Der scheidende Vorsitzende Stefan Haak berichtete bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins über ein schwieriges Vereinsjahr, geprägt von der Corona-Pandemie. So sei ein regelmäßiger Probenbetrieb im Jahr 2021 und bis in das Frühjahr 2022 wegen der bekannten Einschränkungen nicht möglich gewesen. Auch die meisten geplanten Auftritte fielen im Jahr 2021 den Hygienevorschriften zum Opfer. Erst mit dem Gögginger Frühlingsfest im März 2022 kehrte wieder eine gewisse Normalität ein. Allerdings infizierte sich dabei ein Großteil der Musikanten mit dem Coronavirus und in der Folge davon musste der Auftritt auf dem Osterplärrer abgesagt werden.

Hirblinger Musiker schaffen nur wenig Proben

Auch Musikleiter Georg Miller bedauerte in seinem schriftlichen Bericht die Situation, aufgrund derer nur 20 Proben und acht Auftritte möglich waren. Besonders die Laienmusik habe unter den Vorgaben der Politik zu leiden gehabt. Der Leiter des Nachwuchsorchesters, Leonardo Dianori, zeigte sich mit der musikalischen Entwicklung sehr zufrieden. Mit 20 Jungmusikanten, davon elf aus Hirblingen, verfolge er nicht nur musikalische Ziele. Auch die Erziehung zu Disziplin und Zuverlässigkeit sei ihm ein Anliegen.

Nach dem Kassenbericht – der Verein steht finanziell auf gesunden Beinen – ehrte der Vorsitzende insgesamt 32 Mitglieder für ihre Treue zum Verein, der heuer sein 60-jähriges Bestehen feierte. Für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielten Hans-Jürgen Bühler, Martin Brem sen., Franz Deisenhofer sen., Helene Holzapfel, Josef Kuchenbaur, Wilhelm Kuchenbaur, Martin Leitenmeyr und Josef Seemiller die Vereinsnadel in Silber am Bande. Die drei Ehren- und Gründungsmitglieder des Vereins, Georg Brem, Erich Geisenberger und Martin Schmid, erhielten jeweils einen Blumenstrauß.

Das neue und das alte Vorstandteam der Schwäbischen Trachtenkapelle Hirblingen. Foto: Sibylle Haak/fotostudio Hatzold

Nachdem Stefan Haak sein Amt nach neun Jahren Vorsitz niedergelegt hatte, wurde sein bisheriger Stellvertreter Markus Brem mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt. Seine Stellvertreterin ist nun Christina Wittmann. Neu im Führungsteam sind Sabine Cordella als zweite Kassiererin und Tobias Mittelmeier als Beisitzer. (AZ)

