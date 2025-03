Schwarzfischer schlägt Kontrolleur krankenhausreif

Eine Kontrolle eines Anglers in Gersthofen ist am Mittwoch völlig eskaliert, berichtet die Polizei. Demnach stellte ein Mitglied eines Fischereivereins gegen 15.30 Uhr im Bereich der Gailenbacher Mühle einen Mann fest, der mehrere Angeln im Bach platziert hatte. Da er diesen dort noch nie gesehen hatte, sprach er ihn an und bat um seinen Fischereischein bzw. eine Erlaubnis zum Angeln. Die konnte der Unbekannte aber offenbar nicht vorweisen. Im Verlauf des Gesprächs soll es zu einem Gerangel gekommen sein. Als beide am Boden lagen, soll der Unbekannte mehrfach mit seiner Faust in das Gesichts des Opfers geschlagen haben. Das Opfer musste schließlich im Uniklinikum medizinisch versorgt werden, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen laufen. (kinp)

