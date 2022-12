Gersthofen

vor 9 Min.

Schwer kranke Frau sucht vergeblich nach einer Bleibe für ihre Hunde

Plus Eine 76-Jährige muss ins Krankenhaus und weiß nicht, wohin mit ihren Tieren. Eine Expertin erklärt, warum jetzt guter Rat teuer ist.

Von Christoph Frey Artikel anhören Shape

Muffin und Leonidas sind alles andere als Schoßhündchen. Für Cristina, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will, sind die beiden kräftigen Hunde aber so etwas wie ihre Kinder. Mühsam bewegt sich die 76-Jährige auf den Vorgarten zu, in dem die beiden Tiere unruhig warten. Der Atem der Frau geht schwer, nach einem Sturz vor wenigen Tagen schmerzt der linke Arm. Jetzt ist Fressenszeit für ihre Lieblinge und Cristina hat Rinderknochen abgekocht. "Mama hat Suppe", ruft sie auf dem Weg zu den Hunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen