Schwerer Unfall: Lkw-Fahrer übersieht in Gersthofen Stoppschild

Ein Lastwagenfahrer kollidiert im Industriegebiet mit einem anderen Lkw. Der Sachschaden ist enorm.

Einen schweren Lastwagenunfall hat es am Montag im Gersthofer Industriegebiet gegeben. Zur Bergung der beiden Fahrzeuge musste die Feuerwehr den Abschleppdienst unterstützen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 145.000 Euro.

Ein 54-jähriger Sattelzugfahrer war nach Auskunft der Polizei auf der Gutenbergstraße in südlicher Richtung unterwegs gewesen. An der Kreuzung Thyssenstraße übersah er das Stoppschild und fuhr über die Kreuzung. Dabei kollidierte er mit einem 49-jährigen Lkw-Fahrer, der von links kommend auf der Thyssenstraße in westliche Richtung fuhr. Aufgrund der Schwere des Unfall rückte auch die Feuerwehr Gersthofen aus.

Vor Ort stellte sich glücklicherweise heraus, dass keiner der Lkw-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden war. Dennoch wurde der 49-jährige leicht verletzt und musste in die Uniklinik eingeliefert werden. Die Feuerwehr Gersthofen und der Abschleppdienst Jäger übernahmen in enger Zusammenarbeit die Bergung der beiden Lastkraftwagen. (thia)