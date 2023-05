Kartenverlosung: Sebastian Reich und Nilpferd Amanda in "verrückter Zeit"

Sie gehören zu den Publikumslieblingen nicht nur beim fränkischen Fasching: In Gersthofen erleben Sebastian Reich und Nilpferd Amanda eine "Verrückte Zeit".

„Verrückte Zeit!“ - dieses Fazit zieht Bauchredner Sebastian Reich mit seinem kecken Nilpferd Amanda in seinem neuen Programm. Am Freitag, 9. Juni, um 19.30 Uhr sind sie in der Stadthalle Gersthofen zu erleben. Für diese Veranstaltung verlosen wir fünfmal jeweils zwei Freikarten.

„Verrückte Zeit!“ ist das vierte Soloprogramm von Sebastian Reich und der quirligen Nilpferd-Dame Amanda: Während Sebastian sich daran erinnert, wie man früher den Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit dem Bleistift spulte, kommt Amanda mit dem Selfie machen gar nicht mehr hinterher. Autos fahren selbstständig, Küchengeräte kochen von alleine und der Kühlschrank weiß schon heute, was Nilpferde morgen wünschen? „Verrückte Zeit!“. Und wer Amanda kennt, der weiß, dass da noch eine Menge mehr kommt.

Amandas Traum vom eigenen Smartphone wurde endlich Wirklichkeit und öffnet ihr das Tor zu einer neuen Welt: Essen per App und Spaß nonstop – fehlt eigentlich nur noch das richtige Herzblatt an ihrer Seite! Aber ob da die virtuelle Welt wirklich weiterhilft oder eine andere Lösung spezifischer ist, das wird sich zeigen. Während Amanda ihre Pläne als Influencerin verfolgt und die Hoffnung auf ihren Traummann noch lange nicht aufgegeben hat, fragt sich Sebastian, ob das früher eigentlich auch schon alles so verrückt war?

So können Sie Karten für die Stadthalle Gersthofen gewinnen

Für das Gastspiel "Verrückte Zeit!" mit Sebastian Reich und seinem Nilpferd Amanda am Freitag, 9. Juni, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Gersthofen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten. Wer gewinnen möchte, schickt uns bis zum Dienstag, 6. Juni, eine mit vollständiger Anschrift und Telefonnummer versehene Postkarte an die AZ Augsburger Land, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen und nennt uns, das wievielte Programm Reichs "Verrückte Zeit!" ist. Eine Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist außerdem auch per E-Mail an die Adresse gewinnspiel.landbote@augsburger-allgemeine.de möglich.

Karten für 31 Euro gibt es an der Theaterkasse der Stadthalle Gersthofen, Bahnhofstraße 12. (lig)